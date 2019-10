Fisco, moneta elettronica e rappresentanza. Questi i temi affrontati da Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, in occasione del consiglio nazionale di Rimini. “Il problema principale – afferma – che vorrei affrontare è come recuperare e porle a disposizione della collettività le decine e decine di miliardi sottratti dalla evasione fiscale ed evasione Iva. Noi abbiamo continuato a chiedere a gran voce l’introduzione del contrasto di interessi, abbiamo notato che nel precedente governo vi è stata attenzione, tanto è vero che siamo stati sollecitati a trasmettere un documento in proposito, richiesta alla quale abbiamo prontamente risposto”. “Ora – sottolinea – leggiamo di un tentativo, di introdurre una sorta di contrasto di interessi, timido, in ritardo e condizionato da uno strano obbligo di utilizzo della moneta elettronica, operante solo su alcune categorie di esercenti o produttori di beni e servizi. Che, se non vi sono ulteriori novità, dovrebbe partire nel corso del prossimo anno, quindi già depotenziato negli effetti per quanto riguarda il 2020”.

