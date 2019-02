E’ stato catturato Ciro Rinaldi, detto ‘My Way’, considerato a capo del clan contrapposto ai Mazzarella e attivo nel Rione Villa di Napoli. Nei suoi confronti sono state eseguite due ordinanze, una per il duplice omicidio di Raffaele Cepparulo e dell’innocente Ciro Colonna, uccisi il 7 giugno 2016 nel rione Ponticelli, e l’altra per l’omicidio di Vincenzo De Bernardo, considerato affiliato al clan Mazzarella, ucciso l’11 novembre 2015. Rinaldi, 55 anni, aveva fatto perdere le sue tracce poco prima che la Cassazione si pronunciasse sul ricorso che la Procura aveva presentato contro la sua scarcerazione per duplice omicidio.

