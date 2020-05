“Rispondo alla vostra lettera riguardo al post su Facebook nel quale prendevo di mira un consigliere regionale, che aveva paragonato la storia di Silvia Romano con quella di un ipotetico ebreo di ritorno da Auschwitz con la divisa delle SS”. Inizia così il lungo post di Enrico Mentana in risposta all’Ambasciata di Polonia. Il direttore del Tg La7 aveva infatti parlato di “cattolicissima Polonia” in un post su Silvia Romano, provocando la reazione stizzita della diplomazia polacca in Italia, che al giornalista aveva quindi dedicato una dura nota ufficiale pubblicata sui social. Oggi, quindi, la controreplica, dove il giornalista respinge con forza le accuse.

