Cattolici in piazza contro gli abusi sessuali e l’omosessualità nella Chiesa. Una coalizione internazionale di laici cattolici, denominata ‘Acies ordinata’, schiererà simbolicamente, oggi dalle 14 alle 15 in piazza San Silvestro in centro a Roma, 100 persone che in piedi reciteranno il rosario o leggeranno testi della tradizione cattolica, dal Vangelo al catechismo. La manifestazione ha assunto il nome di ‘Acies ordinata’ “in onore – spiegano gli organizzatori all’Adnkronos – dell’appellativo che la tradizione della Chiesa riserva alla Madonna che sconfigge i suoi nemici”.

Fonte