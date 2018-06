Tempo di addii in Rai, dopo le lacrime di Antonella Clerici durante l’ultima puntata de La Prova del Cuoco, oggi anche Caterina Balivo si è commossa a Detto Fatto.

Caterina lascia la conduzione di Detto Fatto dopo ben sei edizioni, la prima puntata andò in onda nel 2013.

Per la conduttrice si è chiusa una porta, ma si è aperto un portone, infatti da settembre sbarcherà su Rai Uno con un programma simile al The Ellen DeGeneres Show.

“Vieni Da Me partirà per certi versi dal celebre Ellen Show statunitense, per arrivare a declinare gli ingredienti di quel programma di successo d’oltreoceano alle situazioni, agli argomenti e agli umori di ciò che accade nel nostro paese in una specie di ventaglio colorato che accoglierà temi, situazioni e fotografie di gente, celebre e non, che verranno ospitati negli studi romani della Dear da dove verrà diffuso quotidianamente in diretta la trasmissione”.