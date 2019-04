Il rito non comincia al primo schioppo di catena sulla schiena, ma molto prima. La gente di San Lorenzo Maggiore, nel beneventano, si prepara in religioso silenzio alla processione dei penitenti del Venerdì Santo (FOTO). Le stradine del borgo che collegano la chiesa di San Lorenzo Martire fino a quella del Santissimo Nome di Dio, dove si trovano le statue del Cristo morto e della Madonna, sono mute. Uno strano movimento avvolge l’edificio che ospitò anni addietro l’ospedale. La scalinata che conduce all’ingresso è coperta da un drappo nero su cui sono posizionate delle corone di spine. E’ lì dentro, infatti, che i flagellanti, in gran segreto, indosseranno il camice bianco (che richiama la purificazione) e il cappuccio per celare la propria identità e partecipare alla propria, personale, Passione di Cristo.

Fonte