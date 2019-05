di Antonella Nesi

Come evitare le missioni di volo dichiarandosi pazzi, senza incappare nel famigerato Comma 22, secondo cui chi vuole evitare le missioni non è affatto pazzo? È il paradosso della guerra con cui si scontra il protagonista di ‘Catch 22’, il giovane aviatore John Yossarian (interpretato da Christonpher Abbott) di stanza nella base Usa dell’isola di Pianosa durante la Seconda Guerra Mondiale. YoYo, questo il suo soprannome del ragazzo, è terrorizzato dalle missioni sul territorio italiano sotto il fuoco della contraerea tedesca e vive nel continuo tentativo di farsi riformare per motivi di salute o di raggiungere il prima possibile il numero di missioni necessarie al congedo. Peccato che ogni volta che raggiunge il traguardo, il numero di missioni aumenta.

Fonte