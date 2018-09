È la prima causa di disabilità visiva ed è responsabile di più della metà dei casi di cecità al mondo. Stiamo parlando della cataratta, uno dei disturbi della visione globalmente più operati – in Italia nel 2016 ha richiesto circa 557mila interventi chirurgici. L’operazione standard è rappresentato da un intervento chirurgico manuale che consiste nella sostituzione del cristallino opacizzato con uno artificiale non opaco. Negli ultimi decenni, questo intervento è diventato sempre più sicuro ed efficace, grazie ai continui avanzamenti tecnologici. Ed oggi un nuovo passo avanti arriva dall’utilizzo di un particolare laser, detto a femtosecondi o femtolaser, insieme a lenti intraoculari di nuova generazione, strumenti che rendono l’intervento ancora meno invasivo e il risultato più preciso.

LE CRITICITÀ

A fronte dei benefici apportati da queste tecnologie sia per il paziente che per il chirurgo, permangono difficoltà dal punto di vista economico e organizzativo. Le nuove opportunità di intervento sono ancora quasi del tutto confinate al settore privato, sottolinea Matteo Piovella, Presidente Società Oftalmologica Italiana: così l’Italia, che è seconda in Europa per tempi di attesa per un’operazione della cataratta (Rapporto Gimbe 2018), rimane invece ancora molto indietro se si misura il numero di interventi con tecnologie avanzate. Insomma resta molto da fare per rendere accessibili a tutti queste nuove opportunità terapeutiche.