Torna in carcere il giudice Marco Petrini, arrestato nel gennaio scorso per aver trasformato la Corte d’appello di Catanzaro in un suq in cui ogni sentenza era acquistabile. Ai domiciliari grazie ad un’iniziale disponibilità a collaborare, si è poi pentito di essersi pentito, per poi pentirsi ancora di quella ritrattazione, suggerita – ipotizzano gli inquirenti – da mandanti esterni. Per questo i magistrati di Salerno – il pm Vincenzo Senatore e l’aggiunto Luca Masini, coordinati dal neoprocuratore capo Giuseppe Borrelli – hanno chiesto e ottenuto un nuovo arresto per il giudice, accusato di aver tentato di inquinare le prove insieme alla moglie, la funzionaria del tribunale di Catanzaro, Patrizia Gambardella, destinataria di un avviso di garanzia.

È stata lei, hanno scoperto gli investigatori ascoltando i colloqui in carcere di Petrini, a ordinargli di ritrattare tutto quanto in precedenza dichiarato. “Tu d’ora in poi devi solo ascoltare me. Le cose che hai fatto da solo sono tutte sbagliate” la sentono dire gli investigatori. Ma non si tratta di una reprimenda per l’infinita serie di episodi di corruzione che l’indagine ha portato alla luce. Al contrario. La donna pretende che Petrini cambi al più presto versione e glielo dice in modo chiaro “Allora tu mi devi ascoltare però, sennò non vengo più Marco, se non fai le cose che ti dico io, non vengo più … non fare più le cose di testa tua perché sono tutte sbagliate, tutte deviate”.

Per i magistrati “espressioni minatorie”, che arrivano dopo che i verbali degli interrogatori di Petrini finiscono agli atti e iniziano a circolare, mentre le sue dichiarazioni sono all’origine di una raffica di avvisi di garanzia che raggiungono avvocati, professionisti, politici e parenti di politici di mezza Calabria. E non riguardano semplicemente un sistema di corruzione. Di fronte ai magistrati di Salerno, Petrini non solo ha ammesso di aver “addomesticato” una serie di sentenze dietro più o meno lauto compenso, ma ha anche iniziato a parlare della rete massonica che lo aveva alimentato e reso possibile.

Una pista che si intreccia con quella al centro della maxi-inchiesta Rinascita-Scott che ha travolto l’ex parlamentare di Forza Italia, poi passato a Fdi, Giancarlo Pittelli, arrestato nel dicembre scorso su richiesta della procura antimafia guidata da Nicola Gratteri e tuttora in carcere.

Forse anche per questo, sospettano gli inquirenti, Gambardella intercettata dice al marito “Qua a Lamezia non ci puoi venire sicuro perché, veramente ti vengono e ti sparano a qualche parte a te. E ti vogliono ammazzare tutti, non hai capito tu cosa hai combinato pure, tu non hai capito niente Marco”. E lui capitola. “Cambierò indirizzo, ho capito Stefà” le dice. Ed esegue.

Il colloquio viene registrato il 22 febbraio. Tre giorni dopo, Petrini viene interrogato. E il 29 febbraio torna davanti ai magistrati. E in entrambe le occasioni riversa una valanga di accuse “su tre magistrati del distretto di Catanzaro, stravolgendo al contempo – si legge nelle carte – la ricostruzione della vicenda corruttiva emersa nel corso delle indagini rispetto alla quale aveva reso una circostanziata rappresentazione dei fatti”. Traduzione, si rimangia tutto o quasi.

Ma gli inquirenti non ci cascano. A tutte le sue nuove dichiarazioni sono stati cercati riscontri che non sono saltati fuori. Al contrario, le indagini non hanno fatto che smentirlo. E forse non a caso in un successivo interrogatorio, il 17 aprile, Petrini sembra cambiare nuovamente versione. Racconta di “uno stato di profonda prostrazione”, sconfessa le dichiarazioni del 25 e 29 febbraio e racconta di un “percorso spirituale e di purificazione interiore” che “solo dal 2 marzo in poi” gli avrebbe permesso di “riflettere” e decidere di “attendere un successivo interrogatorio per correggere talune delle mie dichiarazioni precedenti”.

Ai magistrati che lo interrogano, probabilmente con le prove delle sue bugie in mano, assicura “attendevo tale occasione per spiegare alcune circostanze su cui in precedenza avevo reso dichiarazioni”. È la versione numero tre di Petrini e basta ai magistrati di Salerno per decidere di adottare provvedimenti drastici a tutela dell’inchiesta.

Gli elementi sono sufficienti per chiedere e ottenere un nuovo arresto per lui. Nel frattempo, alla moglie viene recapitato un avviso di garanzia, insieme ad un decreto di perquisizione e sequestro che ha permesso ai finanzieri di Crotone di passare al setaccio casa, ufficio e veicoli della donna e portare via smartphone, computer, supporti informatici, documenti e file. Agli inquirenti però non basta trovare elementi a sostegno di quel tentativo di far ritrattare Petrini che hanno ascoltato, ma vogliono anche “l’identificazione dei complici e dei mandanti delle suddette condotte”.

Quel sistema di cui Petrini faceva parte, è il sospetto degli inquirenti, probabilmente è ancora in piedi e in grado di intervenire. Per questo le indagini non si fermano e toccherà – indica il gip – ai futuri approfondimenti chiarire se l’intento di Petrini sia stato “non rivelare il suo ruolo effettivo” o “preservare da responsabilità i componenti del Collegio giudicante o taluno di essi”. Di certo, afferma il giudice, Petrini non può più stare ai domiciliari. Sono venuti meno i presupposti che avevano permesso di concederglieli e le prove che abbia inquinato ci sono e sono cristalline. Da questa mattina, il giudice è tornato in cella.