Lavoratori in nero col reddito di cittadinanza. Operazione contro il lavoro sommerso da parte dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro nelle case di riposo di Catania. Durante alcuni controlli ispettivi gli investigatori hanno identificato 15 lavoratori, di cui 11 in nero. Tra questi, 7 percepivano il reddito di cittadinanza in quanto, con falsa attestazione all’Inps, sostenevano di trovarsi in stato di bisogno.

Le indagini, durate alcuni giorni di osservazione e pedinamento, hanno permesso di documentare che i sette venivano impiegati in attività per lo più in orari notturni, al fine di ridurre la possibilità di essere smascherati. Agli stessi venivano corrisposte retribuzioni non conformi ai contratti collettivi del settore, non erano formati ed informati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro né venivano sottoposti a visite mediche attestanti l’idoneità.

Gli indebiti percettori di reddito di cittadinanza sono stati denuciati alla procura, sequestrate le carte magnetiche postamat con la conseguente comunicazione all’Inps, per la decadenza dal beneficio ed il contestuale recupero delle somme, per un ammontare di 32.000 euro.

Il datore di lavoro, oltre ad essere stato denunciato in stato di libertà per avere installato un impianto di videosorveglianza senza autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, dovrà pagare sanzioni amministrative per un ammontare di 93 mila euro e versare contributi assicurativi e previdenziali per 20 mila euro.