Gli emissari del “Flaco”, l’influente capo del cartello messicano di Sinaloa, amavano un albergo nella zona di piazza Manganelli, a Catania. Felix Villagran e Daniel Ortega restavano ore chiusi nella loro suite, per organizzare la vendita dei 386 chili di cocaina arrivati l’11 gennaio all’aeroporto di Fontanarosa. Stavano sempre al telefono, e non sospettavano di essere intercettati dai finanzieri del Gico, che avevano piazzato una telecamera nella loro stanza. “Mio signore”, dicevano quando chiamavano Josè Angelo Rivera Zazueta, “El Flaco”, il capo del cartello di Sinaloa. Lui chiedeva notizie. Gli emissari parlavano di un uomo chiamato “spaghetti”, e di un altro soprannominato “quello basso”, parlavano anche dei “cinesi”. C’erano in campo varie trattative per piazzare lo stupefacente. “Domani andiamo a Verona – aggiungevano – ci vogliono dieci ore di treno”. E in provincia di Verona, ad Affi, sono stati poi arrestati.

Ma perché proprio Catania per far approdare quel prezioso carico? Il nucleo di polizia economico finanziaria diretto del tenente colonnello Francesco Ruis dà la caccia ai complici siciliani dei narcos che puntavano a bucare la sicurezza dell’aeroporto di Fontanarossa. Poi, però, il carico è stato individuato, ma perché la collaborazione fra la procura di Catania e quella di Bogotà, favorito dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, aveva portato alla scoperta del carico già alla partenza, avvenuta il 7 gennaio. Il volo Bogotà-Madrid-Roma-Catania è stato tenuto costantemente sotto controllo, ufficialmente a viaggiare erano libri, in realtà era cocaina purissima prodotta in Colombia.



“Ciao mio signore”, diceva Daniel Ortega. “Buonasera, cosa mi racconta?”. Era il 13 gennaio scorso. “Bene, mio signore, siamo qui, aspettando ‘al Tocayo’, dice che viene, ma non arriva mai”. Chi è “Tocayo” che doveva raggiungere gli emissari nell’elegante hotel del centro storico di Catania? “Noi siamo qui ad aspettare che il Tocayo ci dica dove incontrarci, mio signore, lui è per strada… ci ha detto che veniva con la macchina, che veniva con lo spaghetti e con l’altro signore che non parla spagnolo”. Dovevano consegnare dei campioni di droga agli acquirenti. “I cinesi vogliono fare la prova – ripetevano – vogliono oggi il campione perché vogliono comprare”.









