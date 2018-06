. Un gruppo di ragazzi – avranno 14, 15 anni – chiama i poliziotti sulla banchina del porto. “Italia, italia”, dicono. E salutano con la mano. Un giovane si sistema la giacca, un bambino guarda il vulcano sulla città, un altro chiede qualcosa a un marinaio e allora lui abbassa la mascherina che gli nascondeva il viso, sorride e con le gambe mima un palleggio. I ragazzi ridono di cuore. C’è aria di festa sul ponte di nave Diciotti della Guardia Costiera, attraccata con 932 migranti, 13 sono donne incinta.

C’è aria di festa anche sulla banchina. I volontari della Croce Rossa si riuniscono in cerchio, oggi ci sono due nuovi arrivati, il capo li presenta al gruppo. Un lungo applauso, abbracci. Altri volontari stanno scaricando bottiglie d’acqua e generi di prima necessità. La macchina dell’accoglienza è pronta. Gli operatori di “Save The Children” sistemano la loro tenda, per i 220 minori appena arrivati in Italia.

La macchina dell’accoglienza ma anche quella dei controlli. La questura ha attrezzato dieci postazioni della Scientifica, per la verifica delle impronte e l’inserimento in tempo reale nella banca dati. Sulla banchina ci sono anche gli investigatori della squadra mobile, sono a caccia degli scafisti che si nascondono fra i migranti raccolti negli ultimi giorni dalla Marina su dieci imbarcazioni che vagavano nel Canale di Sicilia.

I migranti iniziano a scendere dalla scaletta di nave Diciotti. Il primo, un giovane sulla trentina, viene subito caricato su una barella. Poi, una mamma con il suo bimbo di pochi mesi. E ancora un giovane, una donna. A poca distanza e’ ‘ ormeggiata la Quest, l’imbarcazione che qualche giorno fa è stata bloccata dalla Guardia di finanza con un carico di dieci tonnellate di hashish. Nel Canale di Sicilia, i signori della droga e i trafficanti di uomini sono alleati, e fanno grandi affari fra la Libia e Malta. Affari milionari, affari di morte. Dall’altra parte del ponte di nave Diciotti ci sono due cadaveri, non sono sopravvissuti alla traversata della speranza.

Cinque dei migranti, quattro donne incinte e un minorenne, sono stati già trasferiti in ospedali siciliani di Agrigento e Palermo con elicotteri del 118, dopo un primo trasbordo a Lampedusa.