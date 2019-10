La richiesta della Liga per motivi di sicurezza

Proseguono le proteste a Barcellona dopo la dura sentenza del Tribunale supremo spagnolo contro i 12 leader del movimento catalano indipendentista. Gli scontri che durano ormai da due giorni, preoccupano il calcio spagnolo, soprattutto in vista del “Clasico” tra il Barcellona e il Real Madrid in programma al Camp Nou il prossimo 26 ottobre, giorno in cui in città è prevista una grande manifestazione per protestare contro le sentenze che hanno condannato i leader separatisti. Così la Liga avrebbe chiesto alla Federcalcio spagnola un’inversione di campo.

Lo rivela la stampa iberica che spiega come sia stato chiesto alla RFEF che il big match tra le due formazioni subisca un cambio di ordine tra il girone di andata e quello di ritorno e che la partita per motivi di sicurezza si giochi sempre alle 13, ma al Bernabéu. Se il Comitato della federazione spagnola che si occupa delle competizioni accetterà la proposta della Liga, il Classico del girone di ritorno si giocherà l’1 marzo al Camp Nou. Nei prossimi giorni verrà presa la decisione.

Contrari Barcellona e Real Madrid

La Federazione, però, dovrà vedersela con i due club. Sia il Real Madrid sia il Barcellona, infatti, hanno già dichiarato di non essere d’accordo con l’inversione di campo. Secondo i blancos, che vorrebbero giocare regolarmente al Camp Nou, cambiare quello che è il calendario significherebbe alterare il risultato sportivo.