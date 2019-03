Ieri pomeriggio un mio lettore mi ha segnalato uno strano messaggio pubblicato da quella che su Facebook sembrerebbe spacciarsi come ‘Official Page’ di Alfonso Signorini, in cui con una foto sorridente davanti Santa Croce invitava i followers a fare il provino per la sedicesima edizione del Grande Fratello inviando un email al contatto indicato.

Il contatto ad un primo impatto sembrerebbe affidabile perché rimanda ad un nome molto noto nel mondo dello spettacolo, la SDL 2005, una società di produzione televisiva gestita da Sonia Bruganelli che si occupa – fra le tante cose – dei casting delle trasmissioni del marito Paolo Bonolis come Avanti un Altro e Ciao Darwin. Però fate molta attenzione, perché nonostante il nome identico, quella email non appartiene in nessun modo alla società. La SDL 2005, infatti, non si occupa del Grande Fratello: sul sito – nella sezione dei casting – non c’è nessuna menzione al reality che svolge regolare provini internamente.

Chi scrive a quel contatto riceverà infatti come risposta un’email firmata da Endemol Shine Italy S.p.A. (società di produzione del reality show) in cui viene invitato il candidato alla scansione fronte – retro del proprio documento di identità, una scansione di una prova di residenza, un selfie di riconoscimento con documento ben visibile e leggibile, una breve biografia, un’indicazione sui giorni preferibili per fare il provino ed anche un versamento di ben 40 euro su Paypal come “imposta di bollo”.

Ovviamente mi sono informato e posso confermarvi che si tratta di qualcosa di losco e non ufficiale: nessuno vi chiederà mai dei soldi per sostenere un provino televisivo e Mediaset, così come la SDL 2005 e la Endemol Shine Italy, probabilmente agiranno per vie legali.

Fate attenzione.

Casting Grande Fratello – ecco la falsa email del raggiro