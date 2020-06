Salvini bagnato sul palco di Mondragone in riproduzione….

Dopo gli scontri di Mondragone,chiude la sua due giorni in terra casertana a Castel Volturno, l’area che per prima, e da lunghissimo tempo, deve confrontarsi con la difficile convivenza tra la comunità locale e una massiccia immigrazione. Come il giorno precedente, l’appuntamento con il leader della Lega impone rigide misure di sicurezza, così già alle 8.30 del mattino la piazza 8 ottobre del comune si presenta blindata dalle forze dell’ordine.

Sulla piazza, che affaccia sul Volturno, è stato allestito un gazebo, recintato da transenne. Al momento non ci sono contestazioni in vista. Scarsa anche la presenza dei sostenitori della Lega. Dopo questa tappa, il Capitano rientrerà a Roma e non parteciperà alla presentazione del candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Campania Stefano Caldoro.