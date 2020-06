Machete Aid: il cast dell’evento benefico organizzato da Salmo in diretta virtuale in streaming su Twitch.

L’ora del Machete Aid è arrivata. L’evento benefico virtuale organizzato da Salmo con la collaborazione di Slait e Hell Raton è previsto per il 5 giugno. Dodici ore di musica e non solo: l’artista ha infatti previsto anche dibattiti, chiacchierate più o meno serie e riflessioni su quanto abbiamo vissuto e stiamo vivendo.

L’appuntamento è per venerdì 15 giugno dalle 15. Dove? Ovviamente in streaming su Twitch, la piattaforma live streaming di Amazon.

Machete Aid: il cast completo dell’evento

Per seguire l’evento basterà collegarsi all’account MacheteTV su Twitch. Diversi saranno invece i canali che si collegheranno all’evento come palchi secondari. Un mega show virtuale per raccogliere fondi da sestinare al progetto Covid-19 Music Relief di Spotify.

Di seguito l’elenco completo dei personaggi presenti in line up, tra cantanti, rapper, esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e anche dell’eSport:

Anastasio, Andy, Bartolini, Gianni Bismark, Carl Brave, Bugo, Clementino, Cmqmartina, Cosmo, Damianito, Danti, Darrn, Dolcenera, Boss Doms, Eugenio in Via di Gioia, Fadi, Balera Favela, Gaia, Ginevra, Raphael Gualazzi, Lodo Guenzi, Heavy Hummer Sound System, Pianista Indie, Voodoo Kid, Lazza, Luna, Bassi Maestro, Mecna, Francesca Michielin, Tayana Music, Nitro, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Frenetik & Orang3, Rovere, Casino Royale, Rumatera, Tatum Rush, Saturnino, La Scapigliatura, Selton, Sethu, Maggio & Tanca, Linea 77, Joan Thiele, Sofia Tornambene, Twenti, Africa Unite, Venerus, Margherita Vicario, Rose Villain, Viper, Vipra, Wrongonyou e Nina Zilli.



Salmo

Cos’è il Machete Aid: non solo musica

L’evento vedrà oviamente grande protagonista la musica, ma ci sarà spazio, oltre che per riflessioni e dibattiti a tema Covid-19, anche per una parte dediacata al gaming. Sono stati organizzati infatti tornei di Fortnite e Call of Duty: Warzone ai quali prenderanno parte streamer di Twitch e YouTube, oltre ad altri artisti.

Sarà inoltre inaugurato durante l’evento il canale Twitch MicTyson, dedicato al format freestyle creato da Nitro e DJ Ms.

Insomma, è davvero tutto pronto per uno degli eventi live streaming più portati in Italia fin qui, un mega show virtuale organizzato in collaborazione con il Comune di Milano.

Di seguito Yoshi della Machete Crew: