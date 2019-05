Radio Italia Live 2019: dove vedere il super concerto di Milano in televisione e in streaming.

Il Radio Italia Live è anche quest’anno uno degli eventi musicali più attesi in Italia. Il primo degli appuntamenti live gratuiti organizzati dalla più importante radio di solo musica italiana si terrà a Milano (il secondo a Palermo e un terzo a Malta).

Ma come si può seguire qeusto evento straordinario se non si ha la possibilità di dirigersi a piazza Duomo? Anche quest’anno il concerto sarà trasmesso in diretta e in chiaro sulle tv nazionali. Ecco tutte le informazioni sulla sua messa in onda.

Radio Italia Live Milano: gli orari e la diretta

La diretta televisiva dell’evento è stata affidata quest’anno al canale Real Time, il numero 31 del digitale terrestre. Il concerto sarà trasmesso dalle ore 19.30.

In alternativa, si può ascoltare Radio Italia sempre sul digitale terrestre, sui canali 770 o 707. Se invece non siete in casa, o non avete un televisore a portata di mano, non preoccuaptevi. La diretta streaming sarà infatti disponibile sul canale web di Real Time. Per poter assitere all’evento basterà accedere al sito, senza alcuna registrazione e in maniera totalmente gratuita. Non male, no?

Chi sono i protagonisti del Radio Italia Live di Milano

Ricordiamo che l’evento sarà presentato da due volti noti della televisione italiana, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Protagonisti del concerto di Milano molte delle stelle più brillanti dell’attuale panorama musicale italiano.

Si va dalla popstar Alessandra Amoroso a grandi cantautori come Ermal Meta, Ultimo e Francesco Gabbani, senza dimenticare ‘grandi vecchi’ come Ligabue e Loredana Bertè e stelle della trap e del rap come Gué Pequeno e Sfera Ebbasta. Completano il cast Marco Mengoni e i Tiromancino, oltre all’unico straordinario ospite internazionale: Sting.

Di seguito l’ultimo singolo di una delle protagoniste di questo straordianrio evento: Forza e coraggio di Alessandra Amoroso.

