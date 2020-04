Amici Speciali, il cast: dai Kolors a Random, tutti i protagonisti della nuova edizione del talent di Maria De Filippi.

Sta per arrivare l’ora di Amici Speciali, la nuova edizione del talent di Maria De Filippi dedicata ad alcuni artisti già noti al grande pubblico. Sono stati finalmente confermati tutti i membri del cast, e non sono mancate alcune sorprese.

Tra vecchie glorie del programma di Canale 5 e volti provenienti da altri talent, è infatti spuntato anche un rapper che non tutti conoscevano tra gli spettatori più fedeli di Amici: ecco di chi si tratta.

Amici Speciali: il cast

Sono tanti i volti già noti del talent che hanno accettato di rimettersi in gioco: i Kolors (vincitori di Amici 2015), Irama (vincitore Amici 2018), Alberto Urso (vincitore Amici 2019), Gaia Gozzi (vincitrice Amici 2020) e Giordana Angi (seconda classificata Amici 2019). Ma ci sarà spazio anche per Michele Bravi, vincitore in passato di un altro talent, X Factor, e per il rapper Random.

Oltre a questi cantanti, prenderanno parte allo show anche i ballerini Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino”.



Irama

Amici Speciali: come funziona?

Annungiato già a fine febbraio, questo spin off speciale del talent di Maria De Filippi avrebbe dovuto avere luogo già alla fine dell’edizione 2020 di Amici, ma è stato rimandato a fine maggio a causa Coronavirus.

Non sappiamo ancora quale sarà il regolamento dello show, che viene presentato come una “maratona artistica in quattro puntate all’insegna della solidarietà”.

Non resta che aspettare ulteriori informazioni, ma a quanto pare il talent sarà differente da quello di Amici Vip, altra edizione del talent andata in onda nella scorsa stagione televisiva.

Di seguito il video di Chega, il brano tormentone di Gaia Gozzi, la vincitrice di Amici 2020: