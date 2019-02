“Brutte notizie per i pendolari dei treni: stop alla possibilità di avere un piccolo indennizzo per i disagi patiti. Lo ha stabilito la Cassazione che con la sentenza depositata oggi dalla terza sezione civile ha rigettato il ricorso di un lavoratore pendolare“. E’ quanto riferisce l’associazione di utenti e consumatori Sportello dei Diritti, sottolineando che “nello specifico, solo se a essere violato è un diritto inviolabile tutelato dalla Costituzione può scattare il risarcimento del danno non patrimoniale: non può essere risarcito, pertanto, il pendolare che lamenti il disagio patito a causa del pessimo servizio offerto dalla società di trasporti”.

