Caso Zucca, il Csm apre una pratica sulle sue dichiarazioni "Chi coprì torturatori del G8 è ai vertici della polizia"

Gilberto Caldarozzi, numero 2 della Dia

La Prima Commissione del Csm dovrà verificare se sussistano o meno elementi per un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale o funzionale nei confronti del sostituto pg di Genova Enrico Zucca, dopo le sue dichiarazioni contro i vertici della Polizia rilasciate la scorsa settimana durante un dibattito sul caso Regeni.Le dichiarazioni del magistrato per altro hanno aperto un profondo contrasto in seno all’Associazione Nazionale Magistrati con la sezione ligure che ha preso una posizione di sostegno a Zucca, il magistrato che ottenne le condanne per la “macelleria messicana” della scuola Diaz nel 2001, mentre il presidente nazionale Eugenio Albamonte nei giorni scorsi era stato fortemente critico fino a spingersi al punto di ipotizzare parzialità nell’operato professionale del pm del caso Diaz.Ricordiamo la vicenda: Zucca in in convegno all’Ordine degli avvocati di Genova alla presenza dei genitori di Giulio Regeni, dopo un’introduzione tecnica nella quale aveva sottolineato le evidenti differenze fra i due casi aveva sottolineato come l’Italia nel chiedere la verità sul caso Regeni vedesse la propria autorevolezza smorzata dalla decisione di nomine ai vertici della polizia italiana uno dei massimi funzionari condannati per i falsi alla scuola Diaz , secondo i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo, responsabile di aver coperto i responsabili delle torture al G8 del 2001.Il riferimento riguarda Gilberto Caldarozzi attualmente numero due della Dia, la Direzione Investigativa antimafia, uno dei più importanti centri di potere dell’intelligence italiana.

Il Comitato di presidenza di Palazzo dei Marescialli ha disposto l’apertura della pratica in Prima Commissione, competente proprio sui trasferimenti d’ufficio per incompatibilità. A sollecitare la pratica era stato, mercoledì scorso, il presidente della stessa Commissione, il laico di centrodestra Antonio Leone, deputato di Forza Italia.

Nel dibattito sorto attorno al caso Zucca fino ad oggi nessuno si è occupato del merito della vicenda, ovvero il caso Caldarozzi, o meglio l’opportunità di affidare ad uno dei poliziotti che, come scrissero i giudici dell’Appello e della Cassazione “hanno gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero”.

La Prima Commissione del Csm dovrà verificare se sussistano o meno elementi per un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale o funzionale nei confronti del sostituto pg di Genova Enrico Zucca, dopo le sue dichiarazioni contro i vertici della Polizia rilasciate la scorsa settimana durante un dibattito sul caso Regeni.

Le dichiarazioni del magistrato per altro hanno aperto un profondo contrasto in seno all’Associazione Nazionale Magistrati con la sezione ligure che ha preso una posizione di sostengo a Zucca mentre il presidente nazionale Eugenio Albamonte nei giorni scorsi era stato fortemente critico fino a spingersi al punto di ipotizzare parzialità nell’operato professionale del pm del caso Diaz.

Ricordiamo la vicenda: Zucca in in convegno all’Ordine degli avvocati di Genova alla presenza dei genitori di Giulio Regeni, dopo un’introduzione tecnica nella quale aveva sottolineato le evidenti differenze fra i due casi aveva sottolineato come l’Italia nel chiedere la verità sul caso Regeni vedesse la propria autorevolezza smorzata dalla decisione di nomine ai vertici della polizia italiana uno dei massimi funzionari condannati per i falsi alla scuola Diaz , secondo i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo, responsabile di aver coperto i responsabili delle torture al G8 del 2001.

Il riferimento riguarda Gilberto Caldarozzi attualmente numero due della Dia, la Direzione Investigativa antimafia, uno dei più importanti centri di potere dell’intelligence italiana.

Il Comitato di presidenza di Palazzo dei Marescialli ha disposto l’apertura della pratica in Prima Commissione, competente proprio sui trasferimenti d’ufficio per incompatibilità. A sollecitare la pratica era stato, mercoledì scorso, il presidente della stessa Commissione, il laico di centrodestra Antonio Leone, deputato di Forza Italia.

Nel dibattito sorto attorno al caso Zucca fino ad oggi nessuno si è occupato del merito della vicenda, ovvero il caso Caldarozzi, o meglio l’opportunità di affidare ad uno dei poliziotti che, come scrissero i giudici dell’Appello e della Cassazione “hanno gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero”.

Ci ha provato a farlo la sezione ligure dell’Anm con una nota: “Quanto ricordato dal collega altro non è che quanto riportato in varie sentenze della CEDU ed in particolare nelle sentenze del 7 aprile 2015 (Cestaro c. Italia relativa all’irruzione presso la scuola Diaz) e del 26 ottobre 2017 (Azzolina e altri c.Italia relativa ai fatti avvenuti presso la Caserma di Bolzaneto), reperibili sul sito www.giustizia.it del Ministero della Giustizia; ricordato che tali sentenze hanno acclarato in via definitiva che alcuni funzionari ai vertici della Polizia italiana hanno coperto persone che si sono rese responsabili di tortura e che espressamente la sentenza Cestaro ha sottolineato che in caso di condanna vanno rimossi gli imputati per reati che implicano dei maltrattamenti, circostanza su cui il governo stesso non ha fornito informazioni alla Cedu (cfr. sentenza Azzolina); esprimiamo solidarietà al collega Zucca cui si addebita, in realtà, di avere ricordato fatti e circostanze oggettive, che sono appurati in via definitiva dalla giurisdizione italiana e sono riportati in una sentenza della Cedu, fatti che hanno condotto alla condanna dell’Italia e che sono fonte di elevati risarcimenti a carico dell’erario per i danni subiti dalle vittime; evidenziamo che l’intervento è stato improntato a equilibrio, dignità e misura come prescritto dal codice etico dell’ANM: le valutazioni personali in ordine alla incidenza di tali fatti rispetto alle tragiche recenti vicende avvenute in Egitto, che senza dubbio non si riferiscono ai vertici della polizia in modo generalizzato, sono opinioni che possono non essere condivise nel merito, ma non possono essere definite oltraggiose quando espongono fatti storici appurati con sentenze della Repubblica Italiana”.

E conclude: “Le citate sentenze evocano vicende che ancora, a distanza di anni, costituiscono una ferita aperta nella coscienza nazionale, vicende che è legittimo voler affrontare e non rimuovere, applicando fino in fondo

le leggi, senza che tale volontà possa essere contrastata con la censura di chi la esprime”.

Un comunicato che suona come una vera e propria sconfessione delle dichiarazioni di Albamonte che aveva detto: “Un’eccessiva aggressività anche nel commentare i fatti del processo dopo anni potrebbe dare l’impressione di un atteggiamento animoso che ha influenzato le scelte processuali”.