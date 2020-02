E’ un appello rivolto a tutte le Università europee quello redatto quest’oggi dall’ateneo di Bologna perché Patrick Kazy, lo studente egiziano di 27 anni, iscritto a un master Erasmus Mundus in studi di genere a Bologna, possa presto tornare libero dopo l’arresto e le torture subite, denunciate dalla stessa famiglia e da Amnesty, appena rientrato al Cairo per rivedere la sua famiglia. “Come membri della comunità scientifica e accademica dell’Alma Mater siamo fortemente colpiti e turbati”, è il testo approvato oggi dal senato accademico convocato dalrettore, allargato ai membri del consiglio di amministrazione e ai direttori di dipartimento.

“Ribadiamo con forza la vicinanza del nostro ateneo a Patrick e alla sua famiglia – commenta Ubertini – chiediamo che vengano rispettati i diritti fondamentali della persona. Patrick è un nostro studente ed è anche uno studente europeo e quindi il nostro appello è rivolto al governo italiano e alla Commisisone europea affincheè si faccia tutto il possibile per riavere Patrick a frequentare di nuovo le lezioni. Confidiamo in un epilogo rapido e positivo”.

Il rettore chiede che tutte le università in Europa si mobilitino: “Ci siamo attivati per coinvolgere le università italiane, attraverso la Crui, ho scritto personalmente all’associazione europea delle università, affinchè anche gli atenei europei si mobilitino, portando avanti insieme a noi iniziative perchè l’attenzione dell’opinione pubblica italiana e internazionale rimanga alta su questo tema”. I sei atenei europei che insieme a Bologna sostengono il master Gemma, che è all’interno del programma Erasmus Mundus, a cui è scritto Zaky si sono già mossi. “Patrick – insiste Ubertini – è studente Erasmus”.



“Difendere i diritti umani. Patrick torni libero”

“Forti dei valori che contraddistinguono a tutti i livelli la comunità accademica – si legge nel testo che l’ateneo di Bologna chiede a tutte le università europee di condividere – , quali la libertà di pensiero, l’importanza del pensiero critico, la responsabilità e l’impegno sociale, ribadiamo la necessità di difendere, in ogni sede, e con ogni strumento, i diritti umani e più in particolare il diritto alla libertà individuale, i diritti politici e la tutela della libertà d’espressione. Assicuriamo tutto il nostro impegno affinché Patrick Zaki possa tornare al più presto a frequentare le nostre aule universitarie. Fino ad allora, consideriamo nostro compito fare tutto il possibile perché il Governo italiano e l’Unione europea non smettano di prodigarsi in ogni modo per favorire il rientro di Patrick nella nostra comunità”.

Il rettore riferisce inoltre che, in accordo con il consiglio studentesco, è stata scartata l’ipotesi di interrompere i rapporti con l’Egitto. “In questo momento servono più ponti, non bisogna abbattere quelli che ci sono, ma bisogna cercare di crearne di nuovi. Non abbiamo rapporti con il governo egiziano, ma abbiamo rapporti in Egitto con altre università, su progetti di ricerca e formazione, che sono dei ponti e non devono essere interrotti. Non abbiamo altri rapporti istituzionali se non questi”.



Un corteo per Zaky che coinvolga la città

Intanto l’ateneo di Bologna sta preparando un grande corteo per Patrick dal Rettorato a piazza Maggiore: “Confidiamo di coinvolgere tutta la città”, spiega il rettore annunciando anche altre iniziative per tenere alta l’attenzione sul caso. “L’idea è organizzare verso la metà della prossima settimana, in ogni caso prima del 22, giorno in cui dovrebbe scadere il fermo per Zaky, un corteo per dare l’immagine dell’università che esce, manifesta e fa sentire la propria voce” annuncia Anna Zanoli, presidente del consiglio studentesco.