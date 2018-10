LOCRI – Volto tirato che tradisce ore d’angoscia è una notte insonne, Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, si è presentato pochi minuti fa al tribunale di Locri, accompagnato dal suo legale. Alle 9 si è seduto di fronte al giudice Domenico Di Croce per l’interrogatorio di garanzia, da cui dipenderà una sua eventuale scarcerazione. “Rispondo a tutto, non ho niente da nascondere” ha detto prima di entrare. “Parlerò, certo che parlerò, se mi fanno parlare” ha sottolineato. Poco prima, uscendo dalla sua casa di Riace, aveva mormorato “è tutto assurdo, tutto questo è assurdo “ ma è bastata un’occhiataccia dell’avvocato per indurlo a non andare oltre. In tribunale questa mattina si è presentata anche la sua compagna, Lemlem Teshfahun, per ordine del gip destinataria di un divieto di dimora nella medesima inchiesta costata i domiciliari al sindaco sospeso di Riace.