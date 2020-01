ROMA – Domani al Cairo e fino a mercoledi’ 15 tornano a confrontarsi gli investigatori italiani e quelli egiziani impegnati nel caso dell’omicidio di Giulio Regeni, il 28enne ricercatore di origine friulana scomparso il 25 gennaio 2016 in una stazione della metropolitana cairota e trovato senza vita il 3 febbraio successivo lungo la strada che collega la capitale ad Alessandria. Da un lato ci saranno gli uomini di Ros e Sco, dall’altro il nuovo team investigativo guidato da Hamada Al Sawi, dallo scorso settembre procuratore generale della Repubblica Araba d’Egitto al posto di Nabil Sadeq.

Proprio Al Sawi aveva auspicato questo vertice affinche’ le autorita’ giudiziarie italiane fornissero agli egiziani gli sviluppi dell’indagine svolta a Roma in questi ultimi mesi. Ma l’appuntamento di domani (l’undicesimo, per la cronaca) rappresentera’ lo spunto anche per una ripresa della cooperazione giudiziaria che dovrebbe concretizzarsi in un prossimo incontro (ancora da calendarizzare) che vedra’ protagonisti questa volta i magistrati dei due Paesi.

L’ultimo vertice risaliva al novembre del 2018. Poi era calato il silenzio soprattutto dopo l’iniziativa della procura di Roma di iscrivere sul registro degli indagati, per concorso in sequestro di persona, i nomi di cinque ufficiali del Dipartimento di sicurezza nazionale e dell’Ufficio investigativo del Cairo, dal generale Sabir Tareq al maggiore Magdi Abdlaal Sharif, dal capitano Osan Helmy con il suo stretto collaboratore Mhamoud Najem al colonnello Ather Kamal.





