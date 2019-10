Ha chiesto di essere processato col rito abbreviato Andrei Claudio Nitu, ex fidanzato di Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa e fatta a pezzi nel gennaio 2018 a Macerata. Nitu è accusato dall’aggiunto Maria Monteleone e dal pm Daniela Cento di spaccio di droga, circonvenzione di incapace e induzione alla prostituzione. Sarebbe stato lui a ‘iniziare’ Pamela all’uso dell’eroina e, almeno in un caso, avrebbe cercato di farla prostituire. La famiglia di Pamela si è costituita parte civile. L’inchiesta è partita nel 2017, prima dell’omicidio della ragazza, dopo la denuncia della madre quando la figlia era ancora minorenne. Per il terribile omicidio di Pamela il tribunale di Macerata lo scorso maggio ha condannato all’ergastolo il nigeriano Innocent Oseghale.

