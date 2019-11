Il caso di Pamela Mastropietro, la ragazza romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata a gennaio dello scorso anno, approderà il 21 novembre al Parlamento europeo con un convegno promosso da Identità e Democrazia in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Ringraziamo Luisa Regimenti (europarlamentare leghista del Gruppo Identità e Democrazia ndr) che ci ha dato questa occasione”, afferma all’Adnkronos Marco Valerio Verni, legale della famiglia di Pamela e zio della ragazza, spiegando che è stata proprio la deputata europea Regimenti a lanciare l’iniziativa dal titolo ‘Il muro delle Bambole – Combattere la violenza contro le donne – In memoria di Pamela Mastropietro‘.

