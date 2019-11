“Quella telefonata sarebbe la prima telefonata in assoluto sul rapimento. E sarebbe stata fatta due ore dopo la scomparsa, alle 21 precisamente, mentre Emanuela è stata vista per l’ultima volta alle 19. Ecco perché faremo un’istanza formale all’autorità giudiziaria vaticana” perché sia fatta una verifica. Lo dice all’Adnkronos Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, la 15enne svanita nel nulla il 22 giugno del 1983, parlando della telefonata arrivata alla Sala stampa Vaticana la sera della scomparsa della 15enne cittadina vaticana e svelata da monsignor Carlo Maria Viganò in un’intervista sul sito di Aldo Maria Valli. Viganò lavorava nella segreteria di Stato Vaticana all’epoca della scomparsa di Emanuela. “Parlai con Viganò un anno e mezzo fa, lo dico solo oggi perché a seguito della sua intervista mi ha autorizzato a dire che c’era stato un incontro tra noi in cui lui mi riferì esattamente quello che oggi è stato reso pubblico”, racconta l’avvocato. “Dopo il colloquio con Viganò – aggiunge l’avvocato – incontrai le autorità vaticane per chiedere di fare una verifica circa la telefonata di quella sera, perché reputo sia determinante valutarne l’esistenza – spiega ancora Sgrò – Vorrebbe dire che la Santa Sede era considerata l’interlocutore per una trattativa e non la famiglia Orlandi. Chiesi di fare un riscontro verbalmente ma non mi risulta che questa cosa abbia avuto seguito. Mi dispiace che sia stato perso un anno e mezzo. A questo punto ci attiveremo per formalizzare le richieste che erano state fatte verbalmente e faremo un’istanza formale alle autorità giudiziarie vaticane”.

