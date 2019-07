Al Cimitero Teutonico del Vaticano, in occasione dell’apertura delle due tombe trovate vuote, nell’ambito della vicenda legata ad Emanuela Orlandi, la figlia del commesso vaticano di cui si sono perse le tracce da 36 anni, sono stati individuati “due ossari collocati sotto la pavimentazione di un’aerea all’interno del Pontificio Collegio Teutonico, chiusi da una botola. Tali ossari sono stati immediatamente sigillati per il successivo esame e repertazione dei materiali ossei ivi giacenti, sempre nell’ambito e con le modalità richieste dalle attività istruttorie”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano, Alessandro Gisotti. Chissà che i due ossari non possano ricondurre alle spoglie delle due principesse traslate appunto in altra area del cimitero in seguito a questi lavori, non essendo più nelle tombe aperte e trovate vuote.

