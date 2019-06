La polizia civile dello stato brasiliano di San Paolo ha presentato una denuncia per calunnia contro la donna che accusa Neymar di stupro, riporta il quotidiano spagnolo Marca. La querela contro la modella Najila Trindade Mendes è stata presentata dopo che il commissario José Fernando Bessa ha considerato “infamanti” le accuse fatte dalla giovane donna in un’intervista concessa al canale televisivo Sbt. La modella ha ribadito durante la trasmissione Conexao Reporter la sua accusa di aggressione e stupro nei confronti dell’attaccante brasiliano del Psg. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 15 maggio in un hotel di Parigi.

