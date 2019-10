Spunta un ‘pizzino’ nell’affaire Russiagate che rafforza la tesi della procura di Milano che indaga per corruzione internazionale nell’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Il progetto di acquisto del gasolio russo e i 65 milioni di dollari da piazzare nelle casse della Lega di Matteo Salvini, dopo essere stato discusso lo scorso 18 ottobre all’hotel Metropol di Mosca, sarebbe una bozza d’accordo nero su bianco. Il manoscritto è emerso dalle analisi sui telefonini sequestrati ai tre indagati italiani, come riportano La Repubblica e Il Fatto quotidiano. Un “papello” con le cifre dell’accordo, le percentuali da dividere tra la Lega e gli intermediari di Mosca – 4 per cento al partito di via Bellerio, 6 per cento ai russi – e una nota a margine indicata con la sigla “N.B.” (Nota bene, ndr.).

