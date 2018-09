Caso Maugeri, a Formigoni 7 anni e 6 mesi

(Fotogramma)

I giudici d’appello di Milano hanno condannato Roberto Formigoni, ex presidente di Regione Lombardia, a 7 anni e 6 mesi di carcere per corruzione nel processo sul caso Maugeri. Una sentenza che aumenta la pena rispetto alla condanna a sei anni inflitta in primo grado all’ex governatore. L’ex amministratore della Fondazione Maugeri, Costantino Passerino dovrà invece scontare 7 anni e 7 mesi (7 anni in primo grado) pena confermata a 3 anni e 4 mesi invece per l’imprenditore Carlo Farina, accusato di riciclaggio. La sentenza riconosce totalmente l’impianto accusatorio.