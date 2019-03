Uno scatto che dice tutto. Sulla pagina Facebook di papà Franco la foto di Bebe Vio a fianco di Manuel Bortuzzo alla Fondazione Santa Lucia, dove è ricoverato, dopo essere stato ferito nella notte tra il 2 e il 3 febbraio da una pallottola vagante all’esterno di un pub nella periferia sud di Roma. “Il dono più bello della vita ‘il sorriso’, non è mai finita se non lo decidi tu. Energia pura” scrive il giovane nel post, ringraziando la “campionessa di vita” per la visita. Il 19enne non ha mai nascosto la sua ammirazione per la schermitrice. Circa un mese fa su Instagram la dedica di Bebe Vio per la sua vittoria in Coppa del Mondo. “A tutti quelli che cadono ma appena possono si rialzano e riprendono a correre… o a nuotare! Daje Manuel!” aveva scritto.

Fonte