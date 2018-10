“Da cittadino sono scioccato”. Il commissario Ue agli Affari europei Pierre Moscovici commenta così la vicenda della mensa negata ai figli degli immigrati a Lodi, un caso che in queste settimane è diventato politico e ha scatenato una gara di solidarietà in tutta Italia, con una raccolta fondi che ormai ha toccato i 150mila euro. Un commento a cui replica a stretto giro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che difende il provvedimento della giunta leghista del Comune: “Moscovici si preoccupi del suo governo, che scarica di notte immigrati nei boschi italiani”.

Il commissario europeo ha commentato il caso Lodi durante un’intervista alla trasmissione ‘Piazza Pulita’: “Come commissario europeo mi occupo di questioni economiche e di compatibilità di bilancio. Quindi le parlerò da cittadino: il cittadino Pierre Moscovici. A titolo personale sono scioccato da questa decisione”, ha detto. Il vicepremier Salvini non ha aspettato molto a replicare, riferendosi al “commissario francese si dice ‘scioccato’ per vicende che ignora sulle scuole di Lodi” e attaccando la Francia per la questione – anche quella di stretta attualità – dei passaggi di migranti sul confine italo-francese.