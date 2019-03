di Antonietta Ferrante

Caduta l’ipotesi di avvelenamento, ora l’attenzione si sposta sulla concentrazione di metalli negli organi di Imane Fadil, la testimone chiave dei processi Ruby, morta per cause ancora da accertare. E’ questa l’ipotesi, insieme alla possibilità di una malattia autoimmune, di fatto quella che più prende quota negli ambienti investigativi, che resta sul tavolo degli inquirenti che indagano per omicidio volontario contro ignoti.

I carotaggi, eseguiti su fegato e reni, hanno “escluso la presenza di tracce di radioattività”, fanno sapere gli esperti che hanno eseguito le analisi nel laboratorio di Medicina legale, ora bisognerà attendere anche i risultati dei tecnici dell’Enea – una seconda verifica per eliminare ogni ipotetico margine di errore – prima di procedere all’autopsia (forse già sabato) che sarà eseguita dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo.

