“Tutti parlavano della crisi nerazzurra ma io ero sicura che l’Inter avrebbe reagito e avrebbe vinto”. Sono le parole di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, a Tiki Taka. E sull’affaire legato all’attaccante argentino. Wanda Nara aggiunge: “Incontro venerdì? Con me no, forse con Mauro. Nessuno mi ha chiamato. Ovviamente lui potrebbe incontrare il mister senza di me. Io ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace. Mauro non ha avuto ancora una giornata libera, sta cercando di recuperare. Se si è sempre allenato con questo problema, fa capire come abbia sempre messo prima l’Inter”.

