di Ilaria Floris

Il giornalista Rai Salvo Sottile, il virologo Roberto Burioni e il sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia dovranno rispondere del reato di diffamazione. A presentare formale querela nei loro confronti è il Codacons, “che – spiega l’associazione – avvia anche analoga iniziativa in sede civile, chiedendo inoltre alla Rai il licenziamento di Sottile e al Governo di sostituire il Sottosegretario”. La vicenda nasce lo scorso marzo, quando il Codacons denunciò le “commissioni ingannevoli” applicate dalla piattaforma Gofundme usata dalla coppia Fedez-Ferragni e da Salvo Sottile per le loro raccolte fondi in favore della sanità italiana per la lotta contro il Coronavirus. Il Codacons ottenne all’epoca un provvedimento d’urgenza dell’Autorità, che dichiarò illecito il meccanismo di applicazione delle commissioni a carico dei donatori.

