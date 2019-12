La famiglia del vicecaporale Cedric Tornay, accusato del duplice omicidio del 4 maggio 1998 che causò la morte del comandante delle guardie svizzere Alois Estermann e della moglie Gladys Meza Romero, vogliono che siano riaperte le indagini. “E’ nostro interesse – spiega all’Adnkronos l’avvocato Laura Sgrò – che si riapra il caso. Prima di presentare nuove evidenze dobbiamo necessariamente avere accesso agli atti. Non avendo mai avuto contezza del fascicolo, non sappiamo cosa sia nuovo e cosa non lo sia. Il primo passo per mettere insieme tutta la documentazione nuova sarà dunque quello di chiedere il fascicolo integrale che la famiglia non ha mai visto. E non vedo ragioni perché questo accesso ci possa essere negato”.

Fonte