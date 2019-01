I giudici di Catania non usano mezzi termini sul caso Diciotti: “E’ convincimento di questo tribunale che la condotta in esame abbia determinato plurime violazioni di norme internazionali e nazionali, connotandosi per ciò solo di quella indubbia illegittimità integrante il reato ipotizzato”. Sequestro di persona aggravato. E’ in cinquanta pagine l’atto d’accusa nei confronti del titolare del Viminale. La procura di Catania chiede l’autorizzazione a procedere al Senato.“Il ministro ha agito fuori delle finalità proprie dell’esercizio del potere conferitogli dalle legge – scrive il collegio del tribunale dei ministri – in quanto le scelte politiche o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati di garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco dei migranti in un luogo sicuro (safe of safety) obblighi derivanti da Convenzioni internazionali che costituiscono una precisa limitazione alla potestà legislativa dello Stato in base agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione”.

Il tribunale prende in considerazione le “ragioni politiche che hanno indotto il ministro Salvini a non autorizzare lo sbarco dei migranti presenti sulla nave Diciotti fino al 25 agosto”. I giudici si sono chiesti se le “motivazioni politiche” potessero essere una “scriminante nell’esercizio di un diritto o dell’adempimento di un dovere di cui all’articolo 51 del codice penale, che costituisce un elemento negativo del reato”. Un dovere per far fronte a un “interesse generale”. E la conclusione del ragionamento dei giudici è questa: “Nel caso di specie, va osservato come lo sbarco di 177 cittadini stranieri non regolari non potesse costituire un problema cogente di “ordine pubblico” per diverse ragioni, ed in particolare: in concomitanza con il “caso Diciotti”, si era assistito ad altri numerosi sbarchi dove i migranti soccorsi non avevano ricevuto lo stesso trattamento; nessuno dei soggetti ascoltati da questo troibunale ha riferito (come avvenuto invece per altri sbarchi) di informazioni sulla possibile presenza, tra i soggetti socccorsi, di “persone pericolose” per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale”.