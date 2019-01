Il 12 novembre 2009 ci fu una riunione, venti giorni dopo la morte di Stefano Cucchi, che si svolse alla Cecchignola, convocata dall’allora comandante provinciale dei Carabinieri di Roma per fare il punto sulla vicenda e in quella occasione si parlò anche del caso Marrazzo per un’estorsione di cui fu vittima pochi mesi prima l’ex governatore e per la quale lo scorso novembre sono stati condannati 4 carabinieri. Lo ha riferito il maggiore Emilio Bucceri, comandante della stazione Appia all’epoca dell’arresto di Stefano Cucchi, ma non in servizio in quel periodo, chiamato a testimoniare al processo bis per la morte di Stefano Cucchi davanti alla I Corte d’assise del Tribunale di Roma.

