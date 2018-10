Più di mille studenti, il doppio di quanti ne contiene l’Aula Magna dell’università Statale di Milano, in coda per assistere alla proiezione del film ‘Sulla mia pelle’, che racconta la storia di Stefano Cucchi, il 31enne romano morto nel 2009 dopo essere stato arrestato. Una vicenda ancora aperta e che, proprio nelle scorse settimane, ha avuto una svolta, con uno dei carabinieri indagati per la sua morte che ha ammesso il pestaggio su Cucchi subito dopo l’arresto, accusando anche due colleghi come lui già a processo.

Folla in Statale per il film su Stefano Cucchi: tutti in coda

Il film di Alessio Cremonini, con Alessandro Borghi nella parte di Stefano Cucchi e Jasmine Trinca nei panni di sua sorella Ilaria, da anni in prima fila per chiedere verità sulla morte di suo fratello, è stato proiettato nei cinema, è già su una piattaforma online, ha visto proiezioni nelle piazze di tutta Italia. All’università Statale, per oggi, era stata pubblicizzata la proiezione nell’Aula Magna su iniziativa della lista studentesca Unisì in collaborazione con l’associazione Stefano Cucchi Onlus. Oltre al film, anche un collegamento via Skype con Ilaria Cucchi e con l’avvocato della famiglia, Fabio Anselmo. Ma la partecipazione degli studenti è stata così alta (e inattesa) da far decidere di aprire anche un’altra aula dove poter assistere al film.