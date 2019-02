Nelle nuove carte depositate dal pm Giovanni Musarò oggi in aula al processo Cucchi ci sono le prove dei “falsi e delle omissioni” dell’allora Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma che hanno tratto in inganno anche l’ex ministro della Giustizia Angelino Alfano, che il 3 novembre 2009 in aula al Senato accusò implicitamente gli uomini della polizia penitenziaria. Lo ha detto lo stesso pm in aula spiegando come il “depistaggio” sul caso Cucchi sarebbe partito subito dopo un dispaccio d’agenzia del 26 ottobre 2009 “in cui il parlamentare Luigi Manconi denunciava che i genitori del ragazzo lo avevano visto dopo l’arresto senza segni in viso mentre il giorno dopo era tumefatto”.

