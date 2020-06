“Un superiore in una conversazione evidenziò la volontà di Nistri di fare pressioni su di me“. A raccontarlo in aula Riccardo Casamassima, l’appuntato dei carabinieri che con le sue dichiarazioni ha riaperto le indagini sul caso di Stefano Cucchi, sentito come testimone nel processo sui presunti depistaggi che vede imputati otto militari. Nel procedimento Casamassima è parte civile. L’udienza di questa mattina davanti al nuovo giudice Roberto Nespeca si e’ aperta con un minuto di silenzio in ricordo del giudice Giulia Cavallone, morta lo scorso aprile a 36 anni a causa di una malattia contro cui lottava da tempo.

Fonte