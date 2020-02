“Sono io il molestato. Ho respinto le pressanti avance. E ho compreso per l’invadenza di essere davanti a soggetti pericolosi”. E’ quanto afferma Francesco Bellomo, l’ex consigliere di Stato destituito dopo le accuse mosse nei suoi confronti da alcune studentesse partecipanti al corso di preparazione per il concorso in magistratura della scuola da lui gestita, in un video e una lettera inoltrati al quotidiano ‘Libero’ dopo alcune trasmissioni televisive sul suo caso. Nell’inchiesta milanese sulla vicenda le accuse nei confronti di Bellomo sono state archiviate, mentre è ancora indagato a Bari.

Fonte