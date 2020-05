Durante una cena litiga e accoltella un suo ospite, che poi muore in ospedale. E’ successo a Castel Volturno (Caserta), dove i Carabinieri hanno arrestato un 43enne, incensurato. La vittima è A.G., 37 anni, di Giugliano in Campania (Napoli). L’uomo è giunto nella notte al pronto soccorso della clinica Pineta Grande con una ferita da arma da taglio al torace, accompagnato in auto da una persona che, dopo averlo lasciato al pronto soccorso, si è allontanato. G. è deceduto poco dopo l’arrivo in clinica a seguito di arresto cardiocircolatorio causato, verosimilmente, dalla lesione riportata.

