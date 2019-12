Tragedia, ieri sera, a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Un bambino di 12 anni è stato investito ed ucciso mentre era in sella alla sua bicicletta. Il ragazzo, residente della frazione Capodiconca di Arienzo (Caserta) stava ritornando a casa quando, in via Nazionale Appia, nei pressi del supermercato Lidl, la Fiat condotta da un 30enne di Arienzo, lo ha travolto. E’ stata allertata l’ambulanza del 118 dell’ospedale di Caserta ma quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente per il minorenne non c’è stato nulla da fare. La sua salma è stata trasportata al reparto di Medicina Legale dell’Ospedale Civile di Caserta. I carabinieri della locale compagnia stanno indagando sull’esatta dinamica dell’incidente, l’autista è stato sottoposto all’alcoltest.

