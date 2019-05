Conto alla rovescia a Sambuca di Sicilia nell’agrigentino per ‘Case a un euro’, il progetto che ha conquistato la ribalta internazionale dopo la decisione dell’Amministrazione comunale di vendere alcuni immobili abbandonati del centro storico al prezzo simbolico di un euro a base d’asta. Mercoledì prossimo, alle 10.30 a Palazzo Panitteri, alla presenza di un notaio, saranno aperte le buste con le offerte arrivata nel Comune in provincia di Agrigento da tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Argentina alla Norvegia, dalla Russia a Israele, dall’Ungheria ai Paesi arabi. E’ bastato un servizio della Cnn poi ripreso dal giornale ‘The Guardian’ con le immagini di Sambuca perché il centralino del Comune fosse intasato da centinaia di telefonate e il server da oltre 100mila e-mail, tanto da rendere necessaria la creazione di una task force per rispondere alle migliaia di richieste, invitando i potenziali acquirenti a visitare direttamente sul posto gli immobili a disposizione.

