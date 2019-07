Luca Casarini di Mediterranea. Ma anche il fumettista Vauro e il conduttore Rai Fabio Fazio. Carola Rackete è libera ed esplode la gioia dei sostenitori della Capitana della Sea Watch, che festeggiano la decisione del gip di non procedere con l’arresto. “Lo avevamo previsto, era evidente che l’arresto è stato un atto arbitrario derivante da altre logiche – commenta all’Adnkronos l’attivista Casarini -. Perché un comandante di una nave ha un obbligo preciso con le persone che ha tratto in salvo. E dopo 17 giorni lo stato di necessità c’è eccome, non capisco tutte queste disquisizioni”. E sulla annunciata espulsione della comandante della nave sottolinea: “Lo devono vagliare i giudici, Salvini non può allontanare o espellere Carola solo perché gli sta antipatica…“. “Un giorno qualcuno giudicherà i crimini contro l’umanita che qualcun altro ha commesso. C’è chi parla di criminali verso chi salva vite umane e poi non si scompone verso i 1.218 morti e non si scompone di fronte ai 22 morti accertati nel centro di detenzione della Libia”,

Fonte