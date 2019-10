“In questo momento di dolore, non mancano puntuali gli sciacalli e gli avvoltoi, che come si sa, compaiono quando sentono l’odore della morte. L’ennesima tragedia annunciata di Lampedusa è utilizzata, mentre si cercano ancora i dispersi, dagli esponenti della destra più becera, per propagandare blocchi navali, blindatura dei confini, costrizione nei lager libici di esseri umani”. Così Luca Casarini, di Mediterranea Saving Humans. “Per colpa di queste politiche che accomunano purtroppo tutti i governi europei, le persone sono costrette a mettersi in mare per cercare di fuggire dall’inferno – dice Casarini – Corridoi umanitari, evacuazione dai lager, accoglienza, soccorrere chi ha bisogno: sono le uniche soluzioni per fermare la strage. Ma appunto forse non si può chiederlo a chi ne è il diretto responsabile”.

