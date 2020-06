“Lo sgombero è un attacco politico strumentale che proviene dalla magistratura di sinistra, dal successore di Palamara che è Albamonte”. Lo ha detto il vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano, ai giornalisti sotto alla sede di via Napoleone III oggetto di sequestro preventivo. “Non si capisce per quale motivo si dovrebbe ripristinare la legalità a Roma partendo da questo palazzo e non dagli altri cento che sono già in cima a una lista stilata da Questura e Prefettura pochi mesi fa – continua Di Stefano – Nessuno dei palazzi nella lista è stato sgomberato, si dovrebbe cominciare da questo. E qualcuno ci dovrebbe spiegare perché”.

