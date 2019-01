Nuova confisca per i Casamonica. Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno infatti eseguendo un decreto, emesso dal locale Tribunale sezione misure di prevenzione nei confronti di Abramo Di Guglielmi, classe 1974, alias ‘Marcello Casamonica’, della sorella Giulia, classe 1982, e del marito di quest’ultima, Romolo Cerello, classe 1982, appartenenti alla famiglia Casamonica-Guglielmi. Lo fa sapere in una nota la stessa guardia di finanza spiegando che la confisca è avvenuta nell’ambito dell’operazione ‘Ottavo Re di Roma’. Le indagini sono state avviate dagli specialisti del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria nel 2015 e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia capitolina. E’ emersa, fa sapere la Guardia di Finanza, la “sproporzione tra le ricchezze possedute e i redditi dichiarati” insieme alla “‘pericolosità sociale’ dei proposti, coinvolti in attività illecite connesse a fatti di gioco d’azzardo, anche in relazione al cosiddetto ‘trotto da strada’, traffici di droga, rapine e furti, oltre che a numerose truffe, ha consentito l’emissione, prima, di un provvedimento di sequestro, eseguito nel mese di dicembre 2017, e, ora, di confisca”.

Fonte