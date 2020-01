“I Casamonica offrono prestiti, di solito chiedono il 20%, a me il 10% perché ero amico, si pattuisce il tempo per restituire il 20% mensilmente che sono solo gli interessi, puoi pagare anche per 10-20 anni finché non hai consegnato tutto il capitale, se salti un mese gli interessi aumentano, fanno come vogliono, lì poi sono botte, se hai un locale ti levano il locale, se hai una casa ti levano casa“. E’ quanto ha detto il collaboratore di giustizia Massimiliano Fazzari nel maxiprocesso a Roma al clan dei Casamonica che vede 44 imputati con accuse che vanno dall’associazione mafiosa, dedita al traffico e allo spaccio di droga, all’estorsione, l’usura e detenzione illegale di armi. Al processo si è arrivati dopo l’indagine ‘Gramigna’, coordinata dal procuratore facente funzioni Michele Prestipino e dal pm Giovanni Musaro’. “Io ho ricevuto minacce, ‘se non porti ‘sti soldi finisce male’ mi dicevano. Massimiliano una volta mi disse ‘l’amicizia è amicizia, i soldi sono soldi’” ha concluso il collaboratore di giustizia rispondendo alle domande del pm Giovanni Musarò.

